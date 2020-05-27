І на останок новина зі сходу України у Слов'янську службовий пес Дерек отримав медаль командувача Нацгвардії України за "За віддану службу" ІІІ ступеня!

Собаку нагородили за виявлений артилерійський порох у багажнику однієї з автівок на блокпосту біля міста Долина. Відзначили і господаря Дерека, - сержанта Едуарда Щоголя.

Йому видали грошову премію. Дереку лише півтора роки і це його перша нагорода.