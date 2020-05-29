Епідемія коронавірусу створила нові робочі місця [ Редактировать ]
Можливості - як двері: одна зачиняється, інша відчиняється. Епідемія коронавірусу, яка відібрала у багатьох можливість працювати, натомість створила й нові робочі місця. У деяких країнах світу набуває популярності нова професія - "відстежувач контактів".
Завдання таких працівників випливає з назви, - стежити за роботою спеціальних мобільних додатків та проводити інтерв'ю з інфікованими коронавірусом, аби знайти та ізолювати людей, яких ті могли заразити. Таким чином визначають "групи ризику". В разі, якщо відстежувач не зміг додзвонитися до котрогось із таких контактів протягом доби, за адресою відправляють соцпрацівників та бригаду швидкої. Першою про ефективність відстеження контактів у боротьбі з вірусом заявила Південна Корея. Наразі 25 тисяч таких працівників діють у Британії, кілька тисяч працює у Бельгії. У США десятки тисяч працівників проводять моніторінг ситуації в штатах Нью-Йорк, Массачусетс, Каліфорнія та Аляска, які найбільше постраждали від коронавірусу.
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