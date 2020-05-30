В ночь на 29 мая в двух городах Ивано-Франковской области - в Надворной и Богородчанах - подожгли сразу четыре магазина. Об этом сообщает ГУНП в Ивано-Франковской области.

"Поступило сообщение от спасателей, что на двух улицах Надворной горят входные двери в трех магазинах, которые занимаются продажей товаров для красоты и здоровья, а также одежды. Огнем повреждены окна, фасад и другие магазины, расположенные рядом... В Богородчанах также горели входные двери и фасад в торговый центр, на место происшествия спасатели не выезжали. Во всех случаях люди не пострадали", - сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Как сообщают местные СМИ, в райцентре Надворная подожгли магазины "Эрика", "Ева" и "Суши-ролы", а в Богородчанах -торговый центр "Экомаркет". Журналисты предполагают, что у них один хозяин, и речь идет о происках конкурентов, рэкете или выбивании долгов.

По факту пожаров открыто уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение имущество путем поджога" (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины). Полицейские опрашивают свидетелей и потерпевших, изучают записи камер видеонаблюдения и проводят экспертизы с целью установить личности преступников. Поджигателям "светит" от трех до десяти лет лишения свободы.

Ранее "Подробности" сообщали, что в Ивано-Франковске педофил-насильник довел дочь до самоубийства.