Минулої доби у світі зафіксували понад 100 тисяч нових випадків коронавірусу. Загальна статистика COVID-19 - наближається до шести мільйонів двохсот тисяч. Найбільше нових недужих - у США, Бразилії, Росії, Перу та Індії. в ізоляції ризикує опинитись Швеція, яка обрала власний, ліберальний шлях боротьби з коронавірусом. Які країни не квапляться відкривати свої кордони для шведів і як реагує офіційний Стокгольм? Розкаже Тетяна Логунова.

Скандинавські країни відкривають свої кордони. З 15 червня громадяни Норвегії та Данії зможуть їздити один до Одного в гості. По прибуттю і після повернення з подорожі - їх не відправлятимуть на обов'язковий карантин. Нові правила, втім, не поширюються на Швецію. Пускати до себе шведів сусіди поки не поспішають.

Ерна Сулберг, прем'єр-міністр Норвегії:

На даному етапі нам найважче синхронізувати відкриття кордонів зі Швецією. І там є регіони з низьким рівнем захворюваності. Тож можливо, нам вдасться знайти якесь рішення.

Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Данії:

Якщо ми говоримо про коронавірус, то ситуація з поширення хвороби у Данії і Швеції різна. І, звісно, це впливає на наше рішення щодо кордону. Втім, уряд Данії хоче знайти рішення цієї проблеми, хоча б в регіональному масштабі.

У Швеції рішення сусідів сприйняли спокійно. Хоча і не зрозуміли.

Анн Лінде, міністр закордонних справ Швеції:

Наші епідеміологи вважають, що закриття кордонів не допомагає зупинити поширення вірусу. У боротьбі з хворобою важливі інші речі: соціальна дистанція, миття рук, мінімум поїздок. Це політичне рішення. Ми б не хотіли політичних рішень, адже нам доведеться жити разом і після пандемії.

Не раді шведам і в інших куточках Євросоюзу. Наприклад, на Кіпрі. Ця країна незабаром почне приймати літаки з відпочивальниками з 19-и європейських держав. Швеція до переліку не потрапила.

Від початку пандемії у Швеції на коронавірус захворіли більше 37 тисяч людей. Чотири тисячі з них померли. До того ж, у середині травня саме у Швеції зафіксували найвищий у Європі показник смертності від коронавірусу на душу населення за тиждень.

За власну і надто ліберальну стратегію боротьби з коронавірусом Швецію не раз критикували інші європейські країни. Офіційний Стокгольм не запроваджував жорсткий карантин, не закривав дитсадки і школи, не забороняв роботу барів і ресторанів, не установлював обов'язковий масковий режим.

Тепер критика на адресу уряду лунає і в середині країни. Перевірити, чи зробила влада все вірно, хоче шведська опозиція. І вимагає створити комісію для розслідування дій уряду.