Crew Dragon успішно зістикувався із МКС [ Редактировать ]
Американський корабель Crew Dragon успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією. Перші кроки астронавтів на МКС транслювала NASA. Crew Dragon стартував ще 30 травня. Політ тривав понад 19 годин.
На станції Дуглас Герлі і Роберт Бенкен проведуть кілька місяців. Планують вийти у відкритий космос і повернутися на Землю тим самим бортом.
Уперше астронавти піднялися в небо на кораблі приватної компанії, а саме: SpaceХ - винахідника Ілона Маска.
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