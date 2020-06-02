Непереливки і бельгійським фермерам. Ледве переживши коронакризу, тепер потерпають від посухи. В країні був найпосушливіший травень за останні 120 років. Річки зміліли й поливати поля нічим. Які прогнози щодо врожаю - дивіться далі.

Потріскана земля, прив'ялі паростки. На цьому кукурудзяному полі на північному заході Бельгії зазвичай у перші дні червня зовсім інша ситуація, розповідає засмучений фермер Джоел.

Джоел Ван Коппеноль, фермер:

На сьогодні кукурудза мала б вирости щонайменше до 20 сантиметрів. Натомість - маємо виснажені 10-сантиметрові пагони, які обов'язково треба поливати що 10 днів. Минулого тижня я вже їх зрошував - пішло 25-30 літрів води на кожен квадратний метр. Але тепер нам заборонили брати воду з річки.

Заборону оголосила міська влада в кількох регіонах країни. Маленькі річки тепер - недоторканні. Тут не бачили такого низького рівня води вже 30 років, а такі весняні посухи востаннє спостерігали ще в 19 столітті.

Карл Декалюв, губернатор Західної Фландрії:

Ми пильно стежили за рівнем води в річці Ізер і вирішили заборонити викачувати воду по всьому басейну, щойно рівень опуститься нижче ніж 2,9 метри. 40 тисяч гектарів - це багато, але врешті-решт нам довелося це зробити. Інакше шкода була б непоправною.

Для врожаю шкода справді буде непоправною, кажуть фермери. Навіть якщо пощастить і цього тижня піде дощ, все одно вродить уже удвічі менше, ніж зазвичай. І такі погодні умови в сучасному світі стають нормою, кажуть науковці.

Девід Дехзенау, аналітик королівського метеорологічного інституту Бельгії:

Через кліматичні зміни висотні струменеві течії стають менш активними, а тому нам доведеться жити тривалі періоди за однакової погоди. Це може бути тижнями дощ, а може й навпаки - посуха, яку ми спостерігали останні три-чотири роки.

Змілілі річки, висохлі поля та заборона навіть газони вдома поливати - уже знайома ситуація для бельгійців. Літо 2018-го офіційно оголосили періодом стихійного лиха і фермери отримали допомогу від держави. Щоправда, раніше заборони на використання води запроваджували не в травні, а в червні-липні. Тож цей рік, за прогнозами, буде дуже важким.

Газони в парку поряд з Європарламентом ще зелені, але й тут цієї весни їх регулярно зрошували, що не дуже звично для зазвичай дощового Брюсселя. Травень був особливо спекотним в усій західний та центральній Європі. І Євросоюз уже знизив прогнози щодо врожайності майже для всіх сільськогосподарських культур.