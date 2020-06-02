А от як саме карантин позначився на ресторанному бізнесі, наша Жанна Дутчак вирішила показати на наочному прикладі. В яких умовах працюють? І яких збитків зазнають? Історія пивоварів - далі.

Цей ресторан у центрі гірського села Кваси на Закарпатті - знане місце, особливо серед туристів. Вабить атмосфера, гуцульсько-закарпатська кухня, та крафтове пиво, яке варять тут же поруч у броварні.

Заклад відчинив двері три тижні тому після більш як двох місяців карантинного простою. І то не повністю, а лише - літний майданчик. Власник розповідає: зазвичай у цю пору не було жодного вільного місяця. Сьогодні ж - лише поодинокі гості.

Это все таки же атмосфера, настроение, люди приходят праздновать, живая музыка, когда ребята закрутят гуцулку. Конечно этого же не возможно реализовать на летнике.

Заважає і погода: холоднеча, постійні дощі.

Іванна Шорбан, жителька міста Рахів:

На літнику холодно сидіти, посидиш буквально хвилин пару і стає холодно. Хотілося б всередину

У закладі підбили підсумки за травень і вжахнулися. Кількість гостей, порівняно з докарантинними місяцями скоротилася на дев'яносто відсотків. Тож ресторан працює у збиток. Та власника більше турбує навіть не це, а як вберегти колектив. Люди дома вже третій місяць. Із пів сотні працівників, на роботу змогли вивести лише десять.

Олександр Шаталов, директор, засновник крафтової броварні "Ципа":

Ребята каждый берут по немногу. Немножко смен чтобы все по чу-чуть имели возможность заработать. Они зделали справедливий дружеский график. Но так тоже долко не протянут. И видем что рекрутеры с Польщи, Чехии активно ищет тех кто хочет уехать заграницу.

Нову потужну броварню мали відкрити на початку травня, та досі цього не зробили. Головні клієнти - ресторани і бари, та в них теж гостей немає.

Олександр Шаталов, директор, засновник крафтової броварні "Ципа":

Был такой интузиазм, когда сказали об откритие летних площадок. Он угас достаточно быстро, количество гостей очень маленькое.

Заборона на повноцінну роботу закладів харчування триватиме до десятого червня. Ресторатори сенсу в ній не бачать. Запевняють: карантинні умови для клієнтів можуть забезпечити.

Христина Кабалюк, офіціантка:

Є місця для двох людей, для чотирьох людей, і є можливість дотримуватися певної дитстанції. Зробити це саме в приміщенні, розставити антисептики, порозміщати столи.

Тож у цьому ресторані сподіваються: уряд таки скасує заборону і вони прийматимуть гостей як годиться.