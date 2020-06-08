Фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників, тепер зможуть отримувати допомогу з часткового безробіття на період карантину. Про це повідомляється на сайті Державного центру зайнятості. Там можна дізнатися, які саме умови отримання допомоги. Про коронавірусну складову української економіки - Геннадій Вівденко.

Кількість реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців повернулася фактично до докризового періоду. Про це на своїй сторінці у "Фейсбуку" повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його даними, за минулий тиждень було зареєстровано більш ніж п'ять тисяч нових фізосіб-підприємців та майже тисяча нових юридичних підприємств. Окремо прем'єр додав, що очікує на швидке рішення Верховної Ради щодо ухвалення законопроєкту, який запустить урядову програму "Нові гроші" для українських підприємців. Передбачено, що її обсяг буде 5 мільярдів гривень під ставку у нуль відсотків річних - на відновлення, або початок нового бізнесу для українців.

Раніше підприємці скептично висловлювалися про аналогічну урядову програму під назвою "5-7-9", яка, за словами вітчизняних бізнесменів, - не призводить до позитивних результатів. При цьому - підприємці наполягають на нульових ставках по держкредитах на поновлення виробництва.

Руслан Соболь, голова асоціації власників малого та середнього бізнесу України:

Целевые кредиты под нулевую ставку на год полтора-два для развития и восстановления производственных мощностей в Украине - все. И столько, сколько потребуеться самому предприятию - это должны оценить експерты государственные.

Європейський банк реконструкції та розвитку на 90 мільйонів доларів збільшив програму підтримки торгівлі, яку реалізують українські компанії через державний Укргазбанк. Загалом цього року програма становитиме 170 мільйонів.

Про це повідомляє офіційний сайт ЄБРР. Кредити надаватимуться експортноорієнтованим компаніям. В Європейському Банку зазначили: мета збільшення фінансування - підтримати українських підприємців після спалаху коронавірусу. Через нещодавню домовленість із Національним банком України, кошти ЄБРР можуть використовуватися бізнесом у гривні.