Справа короля. Верховний Суд Іспанії почав розслідування щодо колишнього монарха Хуана Карлоса Першого. Прокурори хочуть перевірити, чи не було в діях монаршої особи ознак корупції. Про що йдеться і чи опиниться Хуан Карлос на лаві підсудних? Тетяна Логунова розкаже.

Березень цього року. В Іспанії жорсткий карантин, втім люди все одно протестують. На власних балконах, гучно гримаючи каструлями та пательнями. Вони вимагають, щоб лікарням і медикам віддали 100 мільйонів доларів.

Це сума, яку колишній іспанський монарх Хуан Карлос нібито отримав від нині покійного короля Саудівської Аравії 12 років тому. Як хабар за посередництво під час укладення контракту на будівництво швидкісної залізниці між Меккою та Мединою, який підписали іспанські фірми.

Про підозри на адресу колишнього короля повідомили швейцарські ЗМІ. І ця публікація спричинила в Іспанії гучний скандал. Нинішній король Філіп публічно дистанціювався від батька. Він заявив, що відмовляється від спадщини. І позбавляє Хуана Карлоса щорічного утримання у розмірі двохсот тисяч євро. Втім, на цьому неприємності у екс-монарха не закінчилися. За справу взявся Верховний Суд.

Якщо Хуан Карлос і брав хабаря - притягнути його за це до відповідальності неможливо. Дванадцять років тому він ще перебував на троні і мав імунітет. Але є один момент, за який і зачепилися прокурори. Гроші нібито надійшли на офшорний рахунок. І якщо колишній монарх відмивав ці кошти вже після зречення, справі можна дати хід. Долю екс-монарха Верховний Суд Іспанії може вирішити вже цього року.

Хуан Карлос перебував на іспанському троні майже 40 років. І не раз ставав фігурантом гучних скандалів. Так, наприклад, 2012, коли країна переживала економічну кризу, король на шикарному бізнес-джеті полетів полювати на слонів до Ботсвани. Про цю поїздку ніхто б і не дізнався, якби Хуан Карлос на сафарі випадково не зламав шийку стегна. А про численні любовні пригоди екс-монарха взагалі ходили легенди.

У скандали потрапляли й діти Хуана Карлоса. Його молодша донька, інфанта Крістіна разом із чоловіком навіть опинилася на лаві підсудних. Подружжя звинувачували в ухилянні від сплати податків і розтраті шести мільйонів євро державних коштів. Щодо інфанти звинувачення зняли, а от королівського зятя суд відправив за грати на п'ять років.