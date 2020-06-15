В Україні за добу коронавірус діагностували у 648 людей, одужали 106. В уряді вкотре наголосили на необхідності дотримуватися санітарних вимог і нагадали про штрафи. За період карантину поліція склала понад 12 з половиною тисяч адмінпротоколів. І порушникам протиепідемічної дисципліни це коштувало 4 з половиною мільйони гривень.