COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні за добу коронавірус діагностували у 648 людей, одужали 106. В уряді вкотре наголосили на необхідності дотримуватися санітарних вимог і нагадали про штрафи. За період карантину поліція склала понад 12 з половиною тисяч адмінпротоколів. І порушникам протиепідемічної дисципліни це коштувало 4 з половиною мільйони гривень.
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