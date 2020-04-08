Мэр Фастова Михаил Нетяжук предложил новое наказание для нарушителей карантинных мер. Идея пришла ему в голову, когда он ехал с похорон скончавшейся от коронавируса местной жительницы. На пути ему встречались нарушители и в голову пришла идея не штрафовать людней, а заставить их копать могилы.

Об этом мужчина написал на своей странице в Facebook.

Возвращаясь с кладбища и наблюдая по дороге фастовчан, которые порой нарушали санитарные правила, почему-то подумалось, что нарушителей более целесообразно было бы, наверное, не штрафовать (их деньги на самом деле городскому бюджету не нужны), а заставлять отрабатывать на копании могил. Это было бы более убедительно.

Также он посетовал, что такая форма наказания в законодательстве не предусмотрена и пообещал усилить контроль за соблюдение карантина

"Кто не соблюдает требования - будет жестко наказан. И потом не обижайтесь. Из-за одного равнодушного не должны рисковать все", - подчеркнул мэр Фастова.

Напомним, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин до начала мая. Ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине уменьшилось число зараженных коронавирусом.