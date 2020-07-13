Карантин - не помеха творчеству. Это в очередной раз доказали 27 артистов балета.

Они станцевали "Лебединое озеро", находясь дома, в своих ванных, и сняли танец на видео, которое выложили в YouTube. Получилось впечатляюще!

Ранее мы писали о том, что в Киеве жители дома хором спели патриотическую песню.