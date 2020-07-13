Артисты балета станцевали "Лебединое озеро" в ванных (видео) [ Редактировать ]
Карантин - не помеха творчеству. Это в очередной раз доказали 27 артистов балета.
Они станцевали "Лебединое озеро", находясь дома, в своих ванных, и сняли танец на видео, которое выложили в YouTube. Получилось впечатляюще!
Ранее мы писали о том, что в Киеве жители дома хором спели патриотическую песню.
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