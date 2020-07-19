Коронавірус на українському курорті. Спалах зафіксували у кафе в селі Рибаківка на Миколаївщині. Нині в обласній інфекційній лікарні перебувають четверо пацієнтів із COVID-19, один у реанімації. За словами головлікаря, у селищі багато як хворих, так і контактних осіб. Тому наразі краще туди не їздити.

Загалом в Україні за минулу добу інфікувалася 731 людина. Це на сотню менше, ніж напередодні. Летальних випадків - вісім, одужали понад 350 осіб.

У лідерах за кількістю заражених - Львівщина, Київ та Івано-Франківська область. А от жертв найбільше на Закарпатті - там хвороба забрала життя чотирьох людей.