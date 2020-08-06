На сході України встановилося відносне затишшя [ Редактировать ]
На сході України встановилося відносне затишшя. Зранку ворожих провокацій не було. Один обстріл українських позицій зафіксовано минулої доби.
Російські найманці порушили режим припинення вогню біля Шумів - там стріляли з підствольного гранатомета. Українські захисники вогню у відповідь не відкривали. У війську - без втрат.
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