"Подробиці" продовжують подорожувати Україною. Сьогодні ми розкажемо про Закарпаття. Край цілющих вод, густих лісів, гір і смачного вина. Тут особливий колорит, своя мова, і численні замки. Їхніми легендами та таємницями - цікавилася Мар'яна Мартин.

Гори та запаморочливі краєвиди. Мальовничі села й містечка із незвичною говіркою. А ще, смачна кухня. Це - Закарпаття.

Ужгород, або як його називали раніше - Унгвар. Свою екскурсію Закарпаттям варто почати саме звідси. Це місто з особливим колоритом, старовинною архітектурою, смачною кавою. Та що там, про Ужгород можна розповідати годинами, але без сумніву, краще все це побачити.

Ужгород - місто невелике, але надзвичайно колоритне. Такий собі "мовний Вавілон": коли йдеш його вуличками - звідусіль почуєш українську, угорську, румунську чи словацьку мову. Ну, й звісно - місцеву говірку.

Старе місто - серце Ужгорода. Цікаві вулички та кав'ярні на кожному кроці. Знамениті алеї - сакурова та липова. А ще - мініатюри: Миколайчик, фокусник Гудіні, бравий солдат Швейк та кубик Рубіка. Всього їх 34. За цими милими міськими скульптурами туристи влаштовують полювання та квести.

Та у нас інший квест. Маршрут: легенди закарпатських замків. Перший - фортеця у самому Ужгороді, де жили вельможі.

Ольга Шумовська, завідувачка сектору археології:

Є дуже цікавий от такий родинний герб, показаний частково, родини другетів. Ця родина тут дуже багато років проживала, майже 360 років.

Серед руїн тутешньої церкви археологи досі знаходять коштовності Другетів. А підвали замку майже не вивчені. Тож, можливо, вони приховують незліченні скарби? Утім, для туристів вони недоступні.

А ми рушаємо за 15 кілометрів. У Невицький замок - ним теж 300 років володіли Другети.

Як і кожен пристойний замок Невицький теж має свою легенду. І якщо вірити їй, будувала його турецька царівна Поган-Діва, а щоб мури були міцними, у вапно додавала кров.

Однак це не допомогло. Невицький замок нині зруйнований. Як і колись величний - Середнянський, розташований між Ужгородом та Мукачевим. До цього замку тамплієрів можна дістатися автівкою. А зустрічають тут подорожніх ось такі екскурсоводи.

Захар та Крістіан, юні екскурсоводи:

Ця башта була побудована у 1012-1013 роках. Вона була побудована з молока, яєць і муки. Тут були підземні підвали, вони вели до Мукачівського і Ужгородського замку. - І що тут було? - Зброярня.

Шукали в цих руїнах навіть містичну чашу Грааля. І хоча її не знайшли, натрапили на підземні ходи - їх тут аж 4 кілометри.

Лариса Большакова, головний технолог винного заводу:

Ці полонені турки будували ці підвали більше 10 років, вони тут і загинули. Але так було продумано, що, бачите, пройшло більше 500 років - це тримається монолітом.

Пані Лариса про тутешнє підземне місто знає все. Розповідає: нині підвали служать місцевим виноробам.

Лариса Большакова, головний технолог винного заводу:

От ми пройшлися по вулиці Арвайка, тут ціла вулиця. Йдемо далі - там кріканя, є гичканя, шайбанка.

Ці дивні назви - на честь виноробів. А що приховують 12 замурованих стін підвалу? Чи є вони частиною закарпатських підземних ходів? - це ще мають дослідити археологи.

Однією з найцікавіших фортець в Україні вважають мукачівську, замок Паланок видно здалеку, адже побудований він на вулканічній горі. Приваблює усіх подорожніх, тож їдемо до нього і ми.

Веде до замку дерев'яний міст. Колись це була найпотужніша фортеця сходу Австрійської імперії, політична в'язниця. Нині в замку музей, і роздолля для археологів.

Олександр Цільо, науковий співробітник Мукачівського історичного музею:

Ми спускаємося зараз у тунель, який веде у північно-західний рів, можливо такі тунелі використовувалися для відступу. Цікаво, що тут є джерельце, як не дивно, але на вершині цієї скелі звідкись береться вода. Цього ніхто не може сказати, що тут є, але скоріш за все, цей тунель іде далі.

До цього підземелля наразі туристів не пускають. Однак ще один - старіший тунель - доступний. Спочатку історики вважали, що він веде вглиб замку, втім хід вивів до залишків будівлі, що нагадує турецьку архітектуру. Що це: хамам, мечеть чи спочивальня? Відповіді поки що немає.

Із замку паланок відкривається мальовнича панорама на місто Мукачево, а за хорошої погоди тут ще видно Боржавський хребет.

Закарпаття - унікальний регіон. Ми показали лише крихту. А кожен тут може знайти свою легенду.