Від сьогодні коронавірусна карта України - вже в інших кольорах. Проблемні Луцьк і Тернопіль перейшли до помаранчевих регіонів. Залишився в зоні найвищої небезпеки Кіцманський район Чернівецької області, а до нього додався ще й Костопільський район Рівненщини. Згідно зі стандартами МОЗ, там можуть зупинити роботу громадського транспорту, планову госпіталізацію в лікарнях, закрити освітні заклади та ресторани. Кількість хворих на СOVID-19 стрімко зростає і по всій Україні. Сьогодні вже третій день поспіль антирекорд - майже півтори тисячі нових випадків від учора. 33 людини померли. Це найбільший показник від початку пандемії.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: