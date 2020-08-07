Коронавірусна карта України змінила кольори [ Редактировать ]
Від сьогодні коронавірусна карта України - вже в інших кольорах. Проблемні Луцьк і Тернопіль перейшли до помаранчевих регіонів. Залишився в зоні найвищої небезпеки Кіцманський район Чернівецької області, а до нього додався ще й Костопільський район Рівненщини. Згідно зі стандартами МОЗ, там можуть зупинити роботу громадського транспорту, планову госпіталізацію в лікарнях, закрити освітні заклади та ресторани. Кількість хворих на СOVID-19 стрімко зростає і по всій Україні. Сьогодні вже третій день поспіль антирекорд - майже півтори тисячі нових випадків від учора. 33 людини померли. Це найбільший показник від початку пандемії.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
В нас багато стало випадків дуже складних випадків, почав змінюватися перебіг хвороби, дуже важко відбувається перебіг вороби, в нас збільшується кількість випадків, в нас збільшується госпіталізація, давайте задумаємося до яких цифр нам треба дійти щоб ми задумались щодо дотримання всіх цих правил, тим правил які встановлені в країні, вони встановлені не просто так, вони встановлені заради здоров'я заради життя/
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