300 мільярдів гривень втратив український бюджет після першої хвилі коронавірусу. Такі дані наводять експерти.

Чи готові українські лікарні до другої хвилі та по кому насправді хвороба вдарить найсильніше? Досліджували наші кореспонденти.

Міська інфекційна лікарня №21 - одна з опорних міста Дніпро. Сюди від початку пандемії з підозрою на COVID-19 госпіталізували майже 600 пацієнтів. Однак, цифрами медиків тут не налякати. Показують запаси лікарні. Через їхню кількість, навіть, довелося переобладнати один із корпусів під склад. Десятками коробок вщент заповнені три кімнати. Запаси зберігають і в коридорі.

Наталія Кириченко, фармацевт КНП "Міської клінічної лікарні №21" Дніпровської міської ради:

Это одно из помещений складского, где предназначеных для хранения лекарственных средств, средств защиты, медичны вироби, шприцы. Вот перчатки у нас хранятся, далее у нас тут спирт, дезрастворы. Здесь у нас ликарськи засоби, таблетки, розчины. Все в достаточном количестве, даже сверх. Тут у нас масочки, также в достаточном количестве.

З таким забезпеченням медики інфекційної лікарні готові приймати пацієнтів з можливої другої хвилі захворювання на коронавірус. За словами головного лікаря Миколи Турчина, якщо на початку першої хвилі пандемії тут мали 5 апаратів штучної вентиляції легень, то сьогодні вже майже 40.

Микола Турчин, головний лікар КНП "Міської клінічної лікарні №21" Дніпровської міської ради:

Фактически мы снабжены всем для напших сотрудников для наших врачей, для нашего персонала.

Відділення у інфекційній лікарні розраховані на 180 пацієнтів та за необхідності, за лічені години підготують ще 70 ліжок.

Не такі оптимістичні в Івано-Франківську. Епідемічна ситуація залишається доволі напруженою. Лабораторно підтверджено вже більше 1600 випадків інфікування. 56 людей померло. Реанімації вщент заповнені важкими пацієнтами. Бракує місць і в самих лікарнях.

Марія Бойко, начальниця управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:

Всі ліжка інтенсивної терапії зайняті пацієнтами у важкому стані. Вільних місць немає. Те саме стосується і першої міської клінічної лікарні.Всі ліжка зайняті пацієнтами у важкому стані. Всього в центральній місткій клінічній лікарні перебуває 194 особи тому практично вщент заповнені, і міська лікарня номер один має 100 осіб тобто всі ліжка заповнені. Звичайно і розроблені резервні, для того щоб госпіталізовувати пацієнтів, бо все одно швидка привозить.

Експерти застерігають - не впораються з другою хвилею карантину передусім не лікарні, а бюджети - як державні так і місцеві. За їхніми підрахунками, у першу хвилю карантину казна України втратила 300 мільярдів гривень. Без офіційної роботи залишилися майже півмільйона людей. А неофіційні дані ще кричущіші. Якщо уявити, що наступний карантин коштуватиме стільки ж, то гроші доведеться позичати.

Андрій Вігірінський, політолог:

Для лікарень в частині, яка стосується лікування хворих, якщо ми говоримо про державні - держава знайде кошти. Вони фінансуються за рахунок державного бюджету, тобто переглянуть держбюджет збільшать дефіцит, вийдуть на ринок і позичать, або перерозподілять видатки. Скажуть: ну чекайте ну дорогу цю недобудовуєм ну тому, що 10 млрд гривень треба перекинути на зарплату медпрацівникам.

Найскрутнішою може стати ситуація у малих містах - бо їхній бюджет відносно невеликий і наповнюється за рахунок малих підприємств. Тож умовна друга хвиля остаточно вб'є малий бізнес, якщо запровадять жорсткий карантин.

Андрій Ткачук, політолог:

З другою хвилею коронавірусу буде сьогодні важко реально всім. Всім областям от реально всім областям і обласним центрам, тому що дуже сильно врізалися податки від бізнесу. Багато малих підприємств, які наповнювали бюджети. Після карантину, на жаль, багато підприємств не вийшли з цього. Невеличкі області, які мали невеличкі підприємства виробництва цеха, такі, як Хмельницький, Житомир. Цим містам буде важко.

В міністерстві охорони здоров'я сподіваються - другої хвилі вдасться уникнути.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

В нас гарні результати, дякуючи нашим лікарям які без перебільшення борються за життя кожного громадянина. В свою чергу, ми змінюємо протоколи для лікування, ми оновлюємо протоколи, ми даєм їм ту зброю, яка їм необхідна забезпечуємо їх лікарськими засобами і всіма решта.

В МОЗі додають - другої хвилі не буде, якщо дотримуватися елементарних правил безпеки: мити руки, носити маски та зберігати соціальну дистанцію.