Жахлива неуважність: на Львівщині водій тричі переїхав дитину [ Редактировать ]
Жахлива неуважність! На Львівщині чотирирічну дівчинку тричі переїхав горе-водій. Він не помітив малечу на самокаті.
19-річний житель Самбора рухався заднім ходом. Момент наїзду зафільмували вуличні камери спостереження. Травмовану дівчинку госпіталізували. Вона у тяжкому стані в реанімації. Утім, жодних переломів у дитини медики не виявили. Поліція проводить розслідування.
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