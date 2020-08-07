Жахлива неуважність! На Львівщині чотирирічну дівчинку тричі переїхав горе-водій. Він не помітив малечу на самокаті.

19-річний житель Самбора рухався заднім ходом. Момент наїзду зафільмували вуличні камери спостереження. Травмовану дівчинку госпіталізували. Вона у тяжкому стані в реанімації. Утім, жодних переломів у дитини медики не виявили. Поліція проводить розслідування.