У Вашингтоні нелегальна вечірка закінчилася стріляниною [ Редактировать ]
Стріляниною завершилась і гучна вечірка у Вашингтоні. Одна людина загинула, 20 поранені. Хто і чому відкрив вогонь - правоохоронці зараз з'ясовують. Олексій Пшемиський - про цю історію докладніше.
Поліцейські стрічки, пластикові стакани з під пива на асфальті та заплакані очі матерів. Все, що лишилося після гучного дня народження в одному зі спальних районів Вашингтона.
Пітер Ньюсхем, начальник поліції Вашингтону, округ Колумбія:
Там був натовп, точно забагато людей, по міркам карантину - величезна кількість. Гучно грала музика. Також там була їжа - тобто це була якась соціальна подія. І сталася якась сварка - хтось дістав зброю, пролунало багато пострілів. В результатів 20 людей отримали кулі.
За даними правоохоронців стрілків було троє. Та от чи були вони гостями вечірки - чи напали на тих хто гучно святкував - поки невідомо. Смертельні поранення внаслідок стрілянини отримав 17-річний місцевий хлопець. У нього лишився однорічний син.
Артецка Браун, мати загиблого гостя вечірки:
Я не можу зрозуміти як мого сина просто не стало. Йому було 17. Мій старший. В мене п'ятеро хлопчиків. Життя невинного хлопця хтось забрав просто так без причини. Ось про що я думаю.
У лікарні в критичному стані також поліцейська. Як кажуть правоохоронці - вона була на вечірці поза службою. Імовірно як гість. Чи могла спровокувати конфлікт поява служителя порядку нині встановлюють слідчі. У владі міста наголошують - на заході були сотні гостей, а подібні вечірки на час карантину у місті суворо заборонені.
Мюріель Боузер, мер Вашингтону, округу Колумбія:
На вулицях округу Каламібя заборонено вживати алкоголь, заборонено курити марихуану. Збиратися на вечірки групами більш ніж 50 людей - це проти наших рішень. І ось що відбувається. Коли ми кажемо, що проводити великі заходи недозволено - це задля безпеки усіх людей.
Пітер Ньюсхем, начальник поліції Вашингтону, округ Колумбія:
Такі заходи у нашому місті у час карантину COVID-19 - неприпустимі. Це надто небезпечно. Звісно ніхто не знає заздалегідь що може статися таке, але ми не можемо зараз дозволяти такі величезні збори людей у місті.
Поліція шукає ймовірних стрілків та організаторів заходу.
Вже майже півроку Вашингтоні - у локдауні - більшість робітників, які можуть, і досі працюють з дому. У столиці США заборонені будь-які масові заходи і збори.
Враховуючи, що кількість хворих на COVID-19 у США перевалила вже за п'ять мільйонів, обмеження імовірно діятимуть тут ще довго. У владі вкотре закликають людей дотримуватися їх. Та з кожним тижнем американцям карантин дається усе важче.
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