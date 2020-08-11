Угорщина, Словаччина та Чехія - поповнили перелік країн, які Україна вважає безпечними для подорожей. Міністерство охорони здоров'я оновило список "червоної" та "зеленої" зон. Куди поки що їхати не можна - розкаже Світлана Чернецька.

Порівняно із минулим тижнем, ця карта значно позеленіла. Зокрема, до безпечних країн додали Угорщину, Словаччину, Чехію та Австрію. А от Ірландію та Грецію відправили до червоної зони.

Майкл Раян, директор програм з надзвичайних ситуацій ВООЗ:

Тенденція така: щойно ми послаблюємо контроль над вірусом, як він одразу повертається. Це реальність і це факт. Ви можете називати це другою хвилею, спалахом, як завгодно. Проте ми закликаємо країни Європи: тисніть на вірус і далі, як сказав наш голова: придушуйте, придушуйте і ще раз придушуйте.

У небезпечній зоні залишаються сусідня Польща, а ще курортні Франція та Іспанія. Це означає, що у них кількість нових випадків на 100 тисяч населення перевищує аналогічний показник в Україні. У Іспанії, зокрема, встановили новий антирекорд. Там зареєстрували найбільшу кількість випадків коронавірусу у Західній Європі - понад 314 тисяч

Фернандо Сімон, директор координаційного центру з надзвичайних ситуацій Іспанії:

Вірус шириться насамперед через локальні спалахи. Ми відстежуємо нові випадки зараження, зумовлені саме такими спалахами в певних регіонах Іспанії. Нам зовсім не просто контролювати поширення інфекції, але ми помічаємо поступовий спад.

Але найгірша ситуація зараз у Панамі. Там зафіксували найбільший приріст нових випадків ураження за останні 2 тижні. Не набагато краща ситуація у Бразилії, на Мальдівах, Ізраїлі та США.

Ентоні Фаучі, директор національного інституту алергій та інфекційних захворювань США:

Усі повинні зрозуміти, що взяти вірус під контроль, вийти зі стану пандемії, знизити захворюваність та повернутися до більш-менш звичного життя ми зможемо, лише якщо дотримуватимемося всіх заходів охорони здоров'я.

Для українців повернення з країни червоної зони означає двотижневу самоізоляцію. Щоправда, її можна уникнути завдяки негативному тесту на коронавірус. А в розпал літнього сезону Єгипет, Туреччина та Хорватія залишаються у списку безпечних країн. Ані тесту, ані обсервації після їх відвідин непотрібно.

Щоправда, українцям слід бути дуже уважними при виборі країни для подорожі. Адже через пандемію, кожна держава встановлює свої правила в'їзду. Приміром, у Великій Британії для всіх новоприбулих обов'язковий 14-денний карантин. І його неможливо уникнути навіть після негативного результату тесту на коронавірус.