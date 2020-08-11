Свято для дітей з усієї країни. У столиці пройшов п'ятий - ювілейний - фестиваль "Божі діти". Благодійний захід відбувся під патронатом Києво-Печерської Лаври. Свято пройшло із дотриманням санітарних правил у Київському Міжнародному центрі культури і мистецтв. Там побували і наші кореспонденти.

Зі співу молитви розпочався щорічний фестиваль "Божі діти" у столиці. Проект соціального милосердя Києво-Печерської Лаври з благословення митрополита Онуфрія, зібрав сотні дітей з усієї країни. Дітей, які потребують особливої уваги - з неповноцінних сімей, сиріт та інвалідів.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:

Нужно делать для наших детей, для нашей молодежи все больше и больше каких-то мероприятий, чтобы объединить научить истории нашей страны, истории Церкви, истории культуры как должны соединиться вместе, потому что это необходимо для будущих поколений.

Ідея організувати фестиваль належить архімандриту Глібу. Вперше свято провели п’ять років тому. Хоча через пандемію цього року захід відвідали менше дітей ніж зазвичай, програма залишилась незмінною - вітальне слово Настоятеля, концерт та солодощі.

Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври:

Для людей не повинно бути ніяких устрашающих подій і ми повинні не складувати рук, а ми повинні молитись, трудитись, ми повинні пам’ятати - якщо немає господаря в будинку - цей будинок з часом приходить в запустіння і валиться. Ми повинні не покладати рук, а повинні творити, повинні все з вдячністю Богу завершуватись і не зупинятись ні на одну хвилину ні в чому.

Відзначили під час концерту нагородою "Благодійник року" тих, хто допомагав в організації фестивалю.

Вадим Крижевський лікар, благодійник:

Замечательный фестиваль, где собираются дети со всей Украины, мы можем увидеть их таланты, увидеть то, что они могут, я считаю, что это необходимо и должно так проходить и в этот непростой момент. Всех детей мы обследовали, в том числе и к нам приходили в клинику, поэтому я считаю, что все то, что происходит, оно необходимо.

Хоча цього року через пандемію, фестиваль провели пізніше - свято стало подвійним. Саме сьогодні православна церква відзначає Різдво святителя Миколая-чудотворця. Тож, діти привітали всіх українців:

Счастья, здоровья, успехов, благополучия.