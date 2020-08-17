Офіційно висунути Джозефа Байдена кандидатом у президенти мають на з'їзді Демократичної партії, який стартував сьогодні.

Як проводять велике зібрання в умовах коронавірусу і як за таких умов затвердять суперника Трампа, - розібрався Дмитро Анопченко.

Для своїх передвиборних з'їздів американські політики завжди орендували величезні виставкові центри, щоб розмістити десятки тисяч делегатів, але цього разу все відбувається ось у цьому невеличкому будиночку у місті Мілуокі на березі озера Мічіган. Кілька плакатів, 6 або 7 активістів. Всю роботу практично повністю перевели у віртуальний формат і такого із 1832 року, коли демократи провели свій перший передвиборний з'їзд - не було.

"Нью-Йорк Таймс" вже назвала це "організаційним кошмаром". Адже весь технічний персонал зобов'язали за 72 години до початку з'їзду піти на карантин, фактично зачинившись у будівлі, - ані на мить не знімати маски і щодня здавати тести на коронавірус. А ведучі новин і коментатори, які завжди просто з місця подій вели прямі трансляції, цього разу залишаються у своїх Нью-Йоркських чи Вашингтонських студіях.

ЗА КАДРОМ:

І за таких умов з'їзд триватиме 4 дні. Чого чекати? Сьогодні - затвердять передвиборну програму партії. План, який демократи зобов'язують реалізовувати, якщо переможуть. (8100 - Тут Байден і Харріс) Завтра мають офіційно висунути Джо Байдена як кандидата в Президенти. Інтриги тут немає - альтернативи жодної… У середу проголосують за кандидатуру напарниці Байдена - можливого віце-президента США, Камали Харріс, першої жінки афро-індійського походження, яку висунули на другу позицію в країні, саме вона має забезпечити голоси темношкірих виборців… (уходим на здание опять) А вже в останній день Байден звертатиметься до країни - має розповісти, як збирається «зшивати Америку» і чому на виборах - саме за нього варто проголосувати.

СТЕНД.

[3] Партійний з'їзд - а під час що кампанії Трампа, що виборів, де переміг Обама, 8 років тому, я був у залі і бачив все на власні очі, - це завжди у першу чергу шоу. Шалені емоції, сльози, вигуки, аплодисменти. Кандидат виходить разом із родиною і дітьми, цілує дружину, клянеться бути хорошим президентом… А цього разу - з'їзд скоріше «реаліті-шоу», адже все у смартфоні.

ЗА КАДРОМ: Свежий Трамп 1WJ9YQ С 0.45 СХОДИТ В ВЕРТОЛЕТА

І вдарить це по обох кандидатах, але більше - по Трампу, який вважає яскраві публічні виступи своєю сильною рисою, але частину свого з'їзду взагалі скасував, а іншу проведе так само онлайн… І «шоу, яке не можна скасувати», тепер стануть лише теледебати. (Покажем Белый дом и затянем его на подпись). Три трансляції, де Трамп і Байден уперше зійдуться обличчям до обличчя: «топитимуть» один одного і, як кажуть політологи, саме у відкритій дискусії можуть переломити хід кампанії.