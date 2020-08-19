Садовой будет баллотироваться в мэры Львова (видео) [ Редактировать ]
Мэр Львова Андрей Садовой заявил о намерении снова побороться за кресло городского головы на предстоящих местных выборах. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.
19 августа, мне 52 года. Благодарю всех, кто звонит, посылает SMS - очень много поздравлений. И есть вопрос: "Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?". Я себе думаю: завод по переработке мусора начали строить, еще есть очень много проблем. Надо достроить? Надо. А улицу Бандеры или Субботовскую с Рясное-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого? ...Вот все бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду.
Андрей Садовой занимает пост мэра Львова с апреля 2006 года. В 2019 году он баллотировался на президентских выборах, но снял свою кандидатуру в пользу одного из кандидатов. Осенью 2018 года Садовой заявлял, что больше не планирует выдвигаться на выборах мэра Львова. Позже он повторил это обещание в 2019-м.
Напомним, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
по теме
Всеукраїнське соціологічне дослідження показало розподіл симпатій українців перед місцевими виборами
У трійці лідерів симпатій українців - партії "Слуга Народу" (27,4%), "Європейська Солідарність" (16,5%) і "Опозиційна платформа “За Життя!" (15,9%)
Борислав Береза будет баллотироваться в мэры Киева
Его команда "ЭкоПартии" идет в Киевсовет
Телеканал "112 Украина" заявил о попытке рейдерского захвата СБУ по заданию президента Зеленского
"112 Украина" связывает попытку рейдерского захвата телеканала с намерением власти установить цензуру в стране накануне местных выборов
Львов попал в "оранжевую зону", но отказался усиливать карантин
В столице Галичины фитнес-центры и хостелы будут работать с соблюдением карантинных мер, а в других ограничениях город не нуждается, заявили городские власти
Кравчук дебютировал в ТКГ: о чем договорились по Донбассу
Представители самопровозглашенных республик на Донбассе пытались заблокировать переговоры, чтобы сорвать встречу в "нормандском формате"