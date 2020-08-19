Мэр Львова Андрей Садовой заявил о намерении снова побороться за кресло городского головы на предстоящих местных выборах. Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

19 августа, мне 52 года. Благодарю всех, кто звонит, посылает SMS - очень много поздравлений. И есть вопрос: "Слушай, Андрей, ты идешь на следующие выборы?". Я себе думаю: завод по переработке мусора начали строить, еще есть очень много проблем. Надо достроить? Надо. А улицу Бандеры или Субботовскую с Рясное-2 на Левандовку надо? Надо. А Шевченко, Богдана Хмельницкого? ...Вот все бросить на произвол? Это как-то несерьезно. Поэтому иду.

Андрей Садовой занимает пост мэра Львова с апреля 2006 года. В 2019 году он баллотировался на президентских выборах, но снял свою кандидатуру в пользу одного из кандидатов. Осенью 2018 года Садовой заявлял, что больше не планирует выдвигаться на выборах мэра Львова. Позже он повторил это обещание в 2019-м.

Напомним, что местные выборы в Украине пройдут 25 октября.