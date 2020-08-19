Цьогорічні святкування юдейського нового року в Умані під загрозою зриву. Навіть Ізраїль, де зараз червоний рівень карантину, радить керівництву нашої держави обмежити в'їзд паломників-хасидів на територію України. Проти святкувань вже виступає і влада Умані,- та уряд все вагається. Тим часом юдеї вже почали поступово з'їжджатися зі всього світу до могили їхнього пророка Цадика Нахмана.

Це той самий спуск на вулиці Пушкіна, де розташований могильний комплекс Цадика Нахмана. Помолитися сюди приїздить щороку до 30 тисяч паломників хасидів. Вулички тут вузькі, компактні, як і сама Умань, тож при скупчені людей про дотримання санітарних норм тут і мови не може бути.

Це кадри минулорічних святкувань в Умані. Від щільного натовпу людей на вулицях ні проштовхнутися. Прочани гуляють, моляться, співають, обіймаються та радіють життю - так заповідав їм пророк.

До цьогорічного Рош-га-Шана залишився рівно місяць. Та хасиди вже поступово почали приїздити до Умані. За неофіційною інформацією, їх вже прибуло до пів тисячі. Сьогодні Євген привіз ще двох.

Євген, таксист з Умані:

Це ви привезли, вони звідкись, не місцеві? Да, да. Они тут снимают жилье, приезжают праздновать праздник.

Та поки хасиди готуються до святкування Рош-га-Шана - місцева влада думає, як заборонити масові гуляння. Чиновники побоюються різкого спалаху Ковіду через іноземців. Мовляв і без масового заїзду паломників, карантинних норм у кварталі, де вони зазвичай селяться, не надто дотримуються. Юдеї ймовірною забороною обурені.

Аделія і Барух, паломники з Кременчука:

Значит это нам дано за что-то, за какие -то грехи, которые мы допустили все …не только евреи. Надо помнить, что всевышнему принадлежит земля и все, что на ней.

Невдоволена позицією міської влади і частина жителів Умані. За тиждень святкувань Рош-га-шана люди заробляють подекуди на рік вперед. Хтось здає хасидам житло, хтось працює у сфері обслуговування. Не на камеру люди кажуть, заборона масових гулянь поставить їх просто на межу виживання.

Можна кричати, що хасидів не треба, а мені не можна - мені треба за квартиру заплатити, додому щось принести. А ви не боїтесь, що ….? Та я вже нічого не боюсь: або з голоду помреш, або від коронавірусу.

Дотриматись соціальної дистанції та санітарних норм під час святкувань Рош-га-Шана неможливо було і в попередні роки, запевняє секретар міськради. Вона впевнена, під час пандемії багатотисячний приїзд іноземців треба зупинити. Але як!? Ні уряд, ні керівництво держави чітких роз'яснень поки не надали.

Людмила Кирилюк, секретар Уманської міськради:

На сьогодні, жодного офіційного рішення де було б чітко і конкретно прописано, яким чином буде відбуватись святкування юдейського нового року немає.

Чи буде цьогорічне святкування в Умані, питання і досі відкрите. Взавтра уряд має поставити всі крапки на ї. У випадку якщо, хасидам таки дозволять масові гуляння, місцева влада обіцяє боротися з цим самотужки.