До кінця цього року на Запоріжжі добудують 500 кілометрів доріг. Про це заявив президент України, перебуваючи з візитом в області.

Глава держави проінспектував хід будівництва нового мосту через Дніпро. Пообіцяв - за програмою "Велике будівництво" також відремонтують міжнародну трасу Харків-Ялта та Василівка-Бердянськ, які пролягають областю. За словами президента, саме дороги - найслабша ланка інфраструктури країни. А головне тут - людський фактор.

Володимир Зеленський, президент України: