Зеленський на Запоріжжі проінспектував будівництво нового мосту через Дніпро [ Редактировать ]
До кінця цього року на Запоріжжі добудують 500 кілометрів доріг. Про це заявив президент України, перебуваючи з візитом в області.
Глава держави проінспектував хід будівництва нового мосту через Дніпро. Пообіцяв - за програмою "Велике будівництво" також відремонтують міжнародну трасу Харків-Ялта та Василівка-Бердянськ, які пролягають областю. За словами президента, саме дороги - найслабша ланка інфраструктури країни. А головне тут - людський фактор.
Володимир Зеленський, президент України:
Як тільки людський фактор піде з дороги, все з дорогами буде нормально. Тому поставлена задача впровадити автоматичну систему перевірки фіксації вантажів. Вона буде. Шість пілотів ми уже зробили біля Києва. Шість цих пілотних проектів. В цілому плани від 50 до 80 комплексів цих закупити найближчим часом і почати встановлювати ці автоматичні комплекси.
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