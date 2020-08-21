Беннон - один зі стратегів кампанії Трампа на виборах 2016

Колишнього соратника Дональда Трампа заарештували за звинуваченням у розтраті коштів. Стів Беннон і троє його колег, на думку Мінюсту, привласнили гроші, пожертвувані на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Беннон на особисті потреби витратив близько мільйона доларів. Своєї провини він не визнав, суддя відпустила його під заставу, поки справу не почнуть розглядати по суті.

Беннон - один зі стратегів кампанії Трампа на виборах 2016, але два роки тому вони припинили співпрацю.