Екс-соратника Трампа заарештували за звинуваченням у розтраті коштів [ Редактировать ]
Колишнього соратника Дональда Трампа заарештували за звинуваченням у розтраті коштів. Стів Беннон і троє його колег, на думку Мінюсту, привласнили гроші, пожертвувані на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.
Беннон на особисті потреби витратив близько мільйона доларів. Своєї провини він не визнав, суддя відпустила його під заставу, поки справу не почнуть розглядати по суті.
Беннон - один зі стратегів кампанії Трампа на виборах 2016, але два роки тому вони припинили співпрацю.
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