Бізнесмени з Умані цьогоріч залишаться без прибутків. У Міністерстві Внутрішніх справ наполягли на скасуванні святкування єврейського Нового Року в місті.

Міністр Аваков зазначив, що приїзд близько п'ятдесяти тисяч паломників може призвести до різкого зростання кількості заражень коронавірусом. Тому паломникам цього року - в'їзд заборонять.

Міністр додав, що МВС знайде "механізми врегулювання цього процесу для тих, хто не рахується з суспільними інтересами".

Арсен Аваков, міністр Внутрішніх справ: