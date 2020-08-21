В Умані скасували святкування єврейського Нового Року [ Редактировать ]
Бізнесмени з Умані цьогоріч залишаться без прибутків. У Міністерстві Внутрішніх справ наполягли на скасуванні святкування єврейського Нового Року в місті.
Міністр Аваков зазначив, що приїзд близько п'ятдесяти тисяч паломників може призвести до різкого зростання кількості заражень коронавірусом. Тому паломникам цього року - в'їзд заборонять.
Міністр додав, що МВС знайде "механізми врегулювання цього процесу для тих, хто не рахується з суспільними інтересами".
Арсен Аваков, міністр Внутрішніх справ:
Празднования в таком виде, как они были на протяжении последних лет - не будет. Я думаю, каждый из верующих примет и поймет наши ограничения. Крестный ход православных церквей в этом году также был отменен. Думаю, что этот баланс во имя здоровья людей должен быть восстановлен.
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