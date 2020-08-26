Науковці підтвердили імовірність повторного зараження коронавірусом [ Редактировать ]
Науковці підтвердили імовірність повторного зараження коронавірусом. Одразу кілька груп учених опублікували результати своїх досліджень. У них описані випадки, коли пацієнти двічі перенесли хворобу. Це виявили, порівнявши геноми збудника під час першого та другого інфікувань. І вони різнилися. Таке відкриття підтверджує надзвичайну здатність нового вірусу до мутації і ставить перед розробниками вакцини нові виклики.
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