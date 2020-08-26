А на Одещині відновлюють екологічний стан районів, розташованих уздовж Дунаю. Цього разу почали примусово закачувати воду в Китай: так зветься одне з місцевих водосховищ. Чому такі заходи є вкрай важливими для краю - у нашому матеріалі.

Придунав'я. Колись квітучий край з великою рікою та прилеглими озерами нині потерпає від нестачі води. Два роки поспіль - низький рівень Дунаю, засмічені протоки між водоймами - а цьогоріч ще й катастрофічна посуха. Все це призвело до обміління водосховищ, люди з яких зрошують поля та городи. Так сталося й на озері Китай.

Анастасія Сухова, Муравлівський селищний голова:

Потеря не только в том, что умирает озеро, умирает рыба, умирает вся флора и фауна, проблема в том, что умирает жизнь в селах, потому что колодцы, которые у нас были на глубине шесть - двенадцать метров - на сегодня они уже сухие.

Наразі рівень води тут упав до так званого метрового обсягу - відповідно - значно зросла концентрація шкідливих речовин. Це означає: водосховище треба терміново рятувати, інакше буде запізно: воно перетвориться на болото, і це стане справжнім екологічним лихом.

Сергій Павліченко, начальник відділу Кілійського міжрайонного управління водного господарства:

Стосовно населення: вода в озері на сьогоднішній день - мінералізація її сильно висока. Тобто вода не придатна на сьогоднішній день не тільки для питного водоспоживання, а й навіть для технічних цілей.

Вихід один: закачати в озеро Китай воду з сусіднього Дунаю за допомогою насосної станції. Про це говорили ще навесні і ось нарешті техніка почала працювати. З держбюджету на це виділили мільйон сто тисяч гривень.

Лілія Гричулевич, начальник Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю:

Держводагентство разом з Мінекології знайшло можливість виділити ці кошти і на даний час ми бачимо, що ми вже почали поповнення і це дає надію місцевим мешканцям на те, що рівень води підніметься і ми зможемо забезпечити задоволення хоча би побутових потреб населення.

Усе це - результат командної праці, каже перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. Вже кілька років депутати та громадськість привертають увагу до екологічних проблем Придунав'я.

Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя":

Это важно для тех людей, которые проживают, во-первых, на этой территории вокруг этого озера: это шестнадцать тысяч населения, это шесть сёл, которые реально здесь в Бессарабии находятся без воды. Я надеюсь на то, что мы действительно пойдем дальше и мы на этом не остановимся и будем продолжать совместную работу. Шаг за шагом мы будем двигаться к тому, чтобы эту экосистему немножко сохранить для наших детей.

Раніше у такий спосіб поповнили водосховище Катлабух. А тепер домагатимуться того, щоби держава виділила кошти на розчищення каналів, через які в озера зможе надійти дунайська вода.