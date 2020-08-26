Президент України пообіцяв відремонтувати автошляхи, які ведуть до Чорного та Азовського морів. Про це він заявив під час візиту на Дніпропетровщину.

Там Володимир Зеленський оглянув автошлях Дніпро-Кривий Ріг, протяжність якого майже 300 кілометрів. У рамках проєкту "великого будівництва" наразі ремонтують понад 40 кілометрів дороги. Зараз там прокладають асфальт та готують до ремонту решту автошляху.

Володимир Зеленський, президент України: