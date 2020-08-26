Президент України пообіцяв відремонтувати автошляхи до морів [ Редактировать ]
Президент України пообіцяв відремонтувати автошляхи, які ведуть до Чорного та Азовського морів. Про це він заявив під час візиту на Дніпропетровщину.
Там Володимир Зеленський оглянув автошлях Дніпро-Кривий Ріг, протяжність якого майже 300 кілометрів. У рамках проєкту "великого будівництва" наразі ремонтують понад 40 кілометрів дороги. Зараз там прокладають асфальт та готують до ремонту решту автошляху.
Володимир Зеленський, президент України:
В цьому році важливі і Дніпро, Кривий Ріг і на Нікопаль і в Київ дорога абсолютно нова буде нарешті дуже важливо про те що ми сьогодні говорили про те, щоби вже до наступного курортного сезону дніпропетровчани з усієї області змогли по якісним дорогам їхати що на Азовське море, що на чорне море всі ці магістралі будуються і обов'язково в кінці-кінців здадуться.
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