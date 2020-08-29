В возрасте 71 года, 29 августа, ушел из жизни бывший вице-премьер правительства Николая Азарова, экс-посол Украины в Беларуси и экс-глава Луганского облсовета, "регионал" Виктор Тихонов. Об этом сообщил Николай Азарова на своей странице в Facebook.

Печальное известие. Виктор Николаевич Тихонов – политик, глава Луганского облсовета, народный депутат Верховной Рады Украины, вице-премьер Украины скончался в возрасте 71 года. Я был лично знаком с этим человеком с большой буквы. В моей памяти Виктор Николаевич останется умным, энергичным человеком и профессионалом своего дела. Мы неоднократно встречались за круглым столом, обсуждали и решали разные вопросы. Он с большой болью в душе жил в Украине все годы после государственного переворота.

Стоит отметить, что Виктор Тихонов с 1995 по 1998 был первым заместителем главы Луганской ОГА, а с 1998 по 2006 - главой Луганского облсовета.

Также, Тихонов был народным депутатом V-VII созывов, до лета 2014 года входил в фракцию "Партии Регионов".

В 2010 году получил пост вице-премьер-министра Украины в правительстве Николая Азарова.

А в 2011-2012 годах являлся послом Украины в Беларуси.

Стоит отметить, что о причине смерти Тихонова пока офциальной информации нет.

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Напомним, скончался главный герой фильма "Черная пантера".