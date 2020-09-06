Повернення з небуття. Запорізькі історики та волонтери відновлюють знищене за радянських часів єврейське кладовище початку 19 століття. Воно найдавніше і найбільше в області. Сергій Бордюжа розкаже докладніше.

И видишь, вот эта вся сторона, вот так вот, почухана… И эта часть…

Давно забуте єврейське кладовище історики виявили в районі так званої Верхньої Хортиці. Це околиця Запоріжжя. Деякі надгробки доводилося збирати з частин. Але більшість із них - в доволі непоганому стані - кажуть фахівці.

Євген Хмелевський, історик:

А вот там он должен стоять. То есть его нужно техникой переставить сюда. Он очень тяжелый. Мы его еле подняли. Боялись поломать.

Фактично всі пам'ятники, а їх зараз понад двадцять, довелося викопувати вручну. А вже мотузками важкі брили витягали на поверхню.

Ганна Головко, історик:

Ґрунт дуже важкий. Ми знайшли ще три, дві стели і плиту, яких не було видно. Вони були скинуті в ями. І зараз вони теж, одна залишилась, яку ми не можемо підняти. І розраховуємо дуже на допомогу техніки.

Це кладовище - справжній історичний об'єкт, - стверджують краєзнавці. У цьому районі, в 19 столітті, проживала численна єврейська громада. Разом із німцями-менонітами вона започаткувала в регіоні промисловість - десятки металургійних і машинобудівних підприємств, про які тривалий час замовчували з ідеологічних причин.

Віктор Афілас, історик:

І скажімо Верхня Хортиця - це було один із центрів у другій половині 19 століття, одним із центрів виробництва сільгоспмашин. Це була таке компактне проживання євреїв-ремісників. Які працювали саме на підприємствах, німецьких підприємствах. Мали свої якісь підприємства. Тут ще й часовий завод був.

За радянських часів кладовище знищили. Частину мармурових і гранітних надгробків використали як фундамент під час будівництва соціалістичного міста. Решту - знесли.

- И люди говорят, что и за оградой тоже были памятники, они засыпаны строительным мусором. Этого мы пока не знаем, но будем изучать дальше, возможно и там что-то.

А ще, кажуть тут, майже всі могили розкопали шукачі скарбів і мародери. Та марно,- додають у єврейській громаді.

Нохум а-Коєн Ерентрой, головний рабин Запорізької області:

Мы ничего в гроб не ложим. Ни золото, ни серебро. Так не положено.

Зараз кожен зі знайдених надгробків уже стоїть на своєму місці. Втім, роботи для істориків іще багато. Треба ретельно вичистити плити і розшифрувати вибиті на івриті написи. Та головне - встановити імена людей, щоб потім відшукати спадкоємців тих, хто колись допомагав розбудовувати козацький край.