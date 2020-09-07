Оцінка незадовільно. Саме так відповіла більшість українців на запитання про діяльність влади. За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", найбільш критичні респонденти до роботи депутатів. 73 відсотки ними не задоволені.

Не влаштовує людей і робота міністрів таких 59 процентів. Що ж до діяльності президента думки розділилися майже навпіл. Не схвалюють діяльність Володимира Зеленського 47% опитаних, натомість 42 підтримують.