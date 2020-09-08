Под Полтавой зафиксировали смертельную тропическую болезнь [ Редактировать ]
В Зеньковском районе Полтавской области зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.
Так, у пациента наблюдались температура тела до 39 градусов, слабость и ломота в мышцах. После госпитализации исследование обнаружило наличие антител в организме к вирусу Западного Нила.
Отмечается, что в мире не существует вакцины против этой болезни, а она незаразна и передается через укус комара.
Ранее мы писали, что у студента из Харькова обнаружили малярию. По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования.
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