В Зеньковском районе Полтавской области зафиксирован случай заражения лихорадкой Западного Нила.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

Так, у пациента наблюдались температура тела до 39 градусов, слабость и ломота в мышцах. После госпитализации исследование обнаружило наличие антител в организме к вирусу Западного Нила.

Отмечается, что в мире не существует вакцины против этой болезни, а она незаразна и передается через укус комара.

Ранее мы писали, что у студента из Харькова обнаружили малярию. По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологические обследования.