Михайла Єфремова визнали винними і відправили до колонії [ Редактировать ]
Російського актора Михайла Єфремова визнали винним і засудили до восьми років позбавлення волі в колонії загального режиму через смертельне ДТП у центрі Москви. Рішення ухвалив Пресненський районний суд Москви.
До того ж Єфремов має виплатити синові загиблого Сергія Захарова - 800 тисяч рублів. Поки вирок набере чинності актор перебуватиме під вартою. Раніше він був під домашнім арештом.
Нагадаю, аварія за участю Михайла Єфремова сталася восьмого червня на Садовому кільці в Москві. Актор в'їхав у фургон, водій якого загинув. За даними слідства, на момент ДТП Єфремов був у стані алкогольного сп'яніння.
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