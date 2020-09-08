На момент ДТП Єфремов був у стані алкогольного сп'яніння

Російського актора Михайла Єфремова визнали винним і засудили до восьми років позбавлення волі в колонії загального режиму через смертельне ДТП у центрі Москви. Рішення ухвалив Пресненський районний суд Москви.

До того ж Єфремов має виплатити синові загиблого Сергія Захарова - 800 тисяч рублів. Поки вирок набере чинності актор перебуватиме під вартою. Раніше він був під домашнім арештом.

Нагадаю, аварія за участю Михайла Єфремова сталася восьмого червня на Садовому кільці в Москві. Актор в'їхав у фургон, водій якого загинув. За даними слідства, на момент ДТП Єфремов був у стані алкогольного сп'яніння.