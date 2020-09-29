Через поширення COVID-19 в Іспанії на карантин закривають цілі райони, а у Франції - ресторани і бари. Німецький канцлер Ангела Меркель попереджає, що за прогнозами - взимку у країні щодня фіксуватимуть інфікування до 20-тисяч людей. А баварський прем'єр, який посилив карантинні обмеження, почав отримувати погрози від коронаскептиків. Тетяна Логунова про усе детальніше.

Десятки листів з погрозами і образами. Прем'єр Баварії і лідер ХСС постійно отримує гнівні послання через боротьбу з поширенням коронавірусу. Про це Маркус Зьодер розповів на партійному з'їзді, який відбувався в онлайн-форматі. І навіть зацитував кілька.

Маркус Зьодер, прем'єр Баварії:

"Ви не доживете до завтра. Я Вас застрелю, поріжу на шматки і віддам тиграм". Або таке: "Час уже повісити цього психопата на найближчому дереві".

Нещодавно у Баварії посилили карантинні обмеження. Тепер жителям заборонено збиратися компаніями більше п'яти осіб. А центром Мюнхена та інших міст землі гуляти можна лише у масці.

Вольфганг, житель Мюнхена:

Трохи незручно, але кожен має зробити свій внесок у боротьбу з вірусом.

Клара, жителька Мюнхена:

Я не можу нормально дихати. На роботі цілий день у масці, а тепер ще й на вулиці. І при цьому ніхто точно не знає, чи захищає цей засіб. Я особисто в це не вірю.

Не виключено, що баварські обмеження незабаром скопіюють й інших землях Німеччини. У країні зростає крива нових інфікувань.

Більше двох тисяч хворих за добу. Востаннє такі цифри у країні фіксували навесні, коли німці жили в умовах жорсткого карантину. Ба більше, ЗМІ повідомляють: уряд готується до найгіршого сценарію. Нібито, канцлер Ангела Меркель вже попередила своїх міністрів: якщо не вдасться зупинити другу хвилю, то взимку у Німеччині хворітимуть 20 тисяч людей щодня.

Дванадцять тисяч заражень за добу - не вже не тривожний прогноз, а статистичні дані з Іспанії. Найгірша ситуація у Мадриді, де вже закрили на карантин кілька районів. Центральний уряд закликає поширити обмеження на всю столицю.

Сальвадор Ілла, міністр охорони здоров'я Іспанії:

Запроваджені обмеження слід переглянути і розширити. Залиште політику осторонь, дослухайтесь до науковців. На першому місці повинно бути здоров'я людей.

Складна ситуація і у Франції. Наприкінці минулого тижня там зафіксували абсолютний рекорд нових заражень за увесь час пандемії - 16 тисяч за добу. Уряд запровадив обмеження в одному з найбільш міст країни - Марселі. Два тижні там не працюватимуть ресторани, бари та спортивні зали.

Олів'є Веран, міністр охорони здоров'я Франції:

У закритих приміщеннях, де люди знімають маски, як то бари і ресторани, ризик інфікування украй високий.

Працівників гастрономічної сфери ці слова не переконали. Тепер замість роботи кухарі, бармени і офіціанти Марселя виходять на масові акції протесту.