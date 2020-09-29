Збільшення кількості смертей від коронавірусу вже у жовтні-листопаді прогнозують у Всесвітній організації здоров'я. І причин кілька, зокрема це й відкриття шкіл, і сезон грипу. Та вже зараз у світі від ковіду померло понад мільйон людей. Де ситуація найгірша? І що відбувається у місті, де зародилася пандемія - розповість наша Світлана Чернецька.

Година пік в Ухані. Саме із цього китайського міста коронавірус поширився світом. Тут про пандемію нагадують лише маски на обличчях перехожих. А загалом - життя вже давно повернулося до нормального.

Заводи запрацювали, покупці повернулися у магазини, економіка на шляху до повного відновлення.

Ху Лінькван, науковець, мешканець Уханю:

Дивлячись на інші країни з китайської точки зору, можна сказати, що вони не справилися. Можливо світ не зрозумів, на скільки серйозним є цей вірус. Він забрав надто багато життів.

І дійсно, Китаю вдалося повністю взяти під контроль коронавірус. Країна не входить навіть до першої тридцятки найбільш постраждалих.

Водночас саме Пекін допустив зародження найгіршої пандемії в сучасній історії. І вона досі вирує по всьому світу. Кількість смертей вже перевищила один мільйон.

Майкл Раян, директор програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій:

Один мільйон - це жахливе число. І два мільйони смертей дуже вірогідні, якщо ми всі разом не будемо боротися проти цієї хвороби. Ми можемо ще багато чого зробити, щоб зберегти людські життя: це і контроль над поширенням вірусу, і ефективні заходи безпеки, і задіяння інновацій.

Пандемія не сповільнюється ані на мить. В одних країнах спалах інфекції затихає, а в інших знову розростається. Найбільша кількість смертей зафіксована у США - 205 тисяч. Далі йдуть Бразилія та Індія.

В Європі антилідером залишається Велика Британія із 42 тисячами жертв. І якщо літо в ЄС минуло більш-менш спокійно, то зараз дедалі більше країн фіксують другу хвилю пандемії.

Сальвадор Ілья, міністр охорони здоров'я Іспанії:

Чим більше часу ми втрачаємо і чим пізніше вживаємо заходів безпеки, тим жорсткішими вони будуть. Ситуація украй складна, але її треба не просто стабілізувати, а розвернути на спад. Ми мусимо зменшити кількість нових випадків ураження. А це зовсім нелегко. Це займе тижні і вартуватиме неймовірних зусиль.

Втім, одна позитивна тенденція все ж є. Хоча кількість нових випадків захворювання продовжує збільшуватися, але денний приріст смертей йде на спад.

Наразі вже менше людей потрапляють до лікарень із тяжкими формами COVID-19. Щоправда, наступні два місяці, за прогнозами медиків, будуть критичними. Адже на додачу до коронавірусу розпочався сезон грипу.