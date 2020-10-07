Во вторник, 6 октября, в Брюсселе прошел саммит "Украина–ЕС", в ходе которого были подписаны соглашения на 390 млн евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Среди них три соглашения с ЕС:

на €10 млн в рамках соглашения Климатический пакет для стабильной экономики в Украине;

на €30 млн, которые предусмотрены соглашением Программа ЕС Крепкие регионы, пойдут на помощь восточным областям Украины;

на €20 млн, которое будут направлены на развитие благоприятной среды для работы гражданского общества и привлечения его к политическим процессам.

Еще два соглашения подписаны с Европейским инвестиционным банком, а именно:

на €300 млн в рамках соглашения о финансировании проекта "нергоэффективность общественных зданий в Украине;

еще €30 млн займа, предусмотренные гарантийным соглашением Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпошты).

"Кроме того, были очерчены дальнейшие шаги активного сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ЕС. Среди них и скорейшее подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, и "промышленный безвиз", и общая оценка в 2021 году достижений Украины целей Соглашения об ассоциации, что является отправной точкой к ее следующем обновлению", - написал Шмыгаль.

Ранее Зеленский заявил, что недоволен минским форматом.