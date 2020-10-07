Украина и Евросоюз подписали соглашений на 390 млн евро [ Редактировать ]
Во вторник, 6 октября, в Брюсселе прошел саммит "Украина–ЕС", в ходе которого были подписаны соглашения на 390 млн евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.
Среди них три соглашения с ЕС:
- на €10 млн в рамках соглашения Климатический пакет для стабильной экономики в Украине;
- на €30 млн, которые предусмотрены соглашением Программа ЕС Крепкие регионы, пойдут на помощь восточным областям Украины;
- на €20 млн, которое будут направлены на развитие благоприятной среды для работы гражданского общества и привлечения его к политическим процессам.
Еще два соглашения подписаны с Европейским инвестиционным банком, а именно:
- на €300 млн в рамках соглашения о финансировании проекта "нергоэффективность общественных зданий в Украине;
- еще €30 млн займа, предусмотренные гарантийным соглашением Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпошты).
"Кроме того, были очерчены дальнейшие шаги активного сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ЕС. Среди них и скорейшее подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, и "промышленный безвиз", и общая оценка в 2021 году достижений Украины целей Соглашения об ассоциации, что является отправной точкой к ее следующем обновлению", - написал Шмыгаль.
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