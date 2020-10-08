Великобритания ввела ряд квот на экспорт украинских товаров на свою территорию. Об этом сообщил замминистра экономики - торговый представитель Тарас Качка.

По его словам, количество товаров с квотами осталось прежним, тарифные квоты увеличились.

Поскольку соглашение является continuity agreement, к сожалению, мы сохранили ту же логику по товарам, которые подлежат частичной либерализации. То есть количество товаров, относительно которых действуют тарифные квоты, не изменилось. В то же время речь идет о фактическом увеличении этих тарифных квот.

Квоты расширены на 13-20%. Дополнительно введены 136,2 тыс. тонн тарифной квоты на пшеницу, 100,02 тыс. тонн в год - кукурузы, 12,04 тыс. тонн в год мяса птицы.

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