Британський прем'єр-міністр закликає людей ходити в кіно. Інакше кінотеатри закриватимуться і тисячі людей залишаться без роботи. У Сполученому королівстві та США вже припинила роботу одна з найбільших мереж.

Як до цього причетний агент 007 і які прогнози щодо роботи кіноіндустрії - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.

"Не час помирати" - цієї кінострічки про легендарного британського розвідника чекають фани в усьому світі. Тим паче, що агента 007 у ньому востаннє грає Даніель Крейг. Утім, любителям цього екшену доведеться запастися терпінням. Прем'єру фільму знову перенесли з листопада аж на квітень.

Але якщо для фанатів бондіани це просто неприємність, для багатьох кінотеатрів це смертельна новина. Мережі виживають завдяки великим блокбастерам, вони приводять найбільше відвідувачів. А через пандемію найочікуваніші стрічки все переносять. Тобто показувати вже нічого.

Наслідки не забарилися. Про закриття сотень кінотеатрів оголосила друга за величиною мережа у світі. Без роботи залишаються 45 тисяч людей у Великій Британії та США.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Очевидно, що ми намагаємося уникнути масштабних звільнень. Але розуміємо: попереду нас чекають складні часи. Єдине, що скажу людям: кінотеатри зробили все, аби створити максимальний рівень безпеки, тому закликаю людей йти в кіно, насолоджуватися та підтримувати життєдіяльність цих компаній.

Британські кінотеатри відновили роботу всередині літа. І хоча ажіотажу під дверима не було, але люди знову почали ходити в кіно.

Рамон Модіано, відвідувач кінотеатру:

Обожнюю кіно, живу цим. Думаю, це чудовий спосіб розважитися. Тож сподіваюся, що кінотеатри отримають необхідний поштовх та повернуться до більш-менш звичного життя.

Тестом на виживання став блокбастер "Тенет" Крістофера Нолана. Його показ мав продемонструвати, чи повернуться відвідувачі в зали і чи вдасться стрічці заробити бажані дивіденди.

Тесса Стріт, генеральний менеджер мережі кінотеатрів у Великій Британії:

Очевидно, що прем'єру "Тенет" усі сприймають як перевірку індустрії. І ми показуємо цей фільм довше, ніж інші. Адже тенденція стрічок Крістофера Нолана в тому, що люди повертаються в кінотеатри, аби знову їх подивитися і зрозуміти всі ходи. Бо фільми Нолана такі круті!

І справді, в усьому світі цей фантастичний екшен мав гучний успіх і заробив чимало грошей. А от в американському бокс-офісі провалився. І саме через це виробники блокбастерів вирішили притримати інші великі прем'єри до ліпших часів. А це, своєю чергою, добиває кінотеатри.