Борис Джонсон взявся захищати кіноіндустрію [ Редактировать ]
Британський прем'єр-міністр закликає людей ходити в кіно. Інакше кінотеатри закриватимуться і тисячі людей залишаться без роботи. У Сполученому королівстві та США вже припинила роботу одна з найбільших мереж.
Як до цього причетний агент 007 і які прогнози щодо роботи кіноіндустрії - розкаже Світлана Чернецька з Лондона.
"Не час помирати" - цієї кінострічки про легендарного британського розвідника чекають фани в усьому світі. Тим паче, що агента 007 у ньому востаннє грає Даніель Крейг. Утім, любителям цього екшену доведеться запастися терпінням. Прем'єру фільму знову перенесли з листопада аж на квітень.
Але якщо для фанатів бондіани це просто неприємність, для багатьох кінотеатрів це смертельна новина. Мережі виживають завдяки великим блокбастерам, вони приводять найбільше відвідувачів. А через пандемію найочікуваніші стрічки все переносять. Тобто показувати вже нічого.
Наслідки не забарилися. Про закриття сотень кінотеатрів оголосила друга за величиною мережа у світі. Без роботи залишаються 45 тисяч людей у Великій Британії та США.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Очевидно, що ми намагаємося уникнути масштабних звільнень. Але розуміємо: попереду нас чекають складні часи. Єдине, що скажу людям: кінотеатри зробили все, аби створити максимальний рівень безпеки, тому закликаю людей йти в кіно, насолоджуватися та підтримувати життєдіяльність цих компаній.
Британські кінотеатри відновили роботу всередині літа. І хоча ажіотажу під дверима не було, але люди знову почали ходити в кіно.
Рамон Модіано, відвідувач кінотеатру:
Обожнюю кіно, живу цим. Думаю, це чудовий спосіб розважитися. Тож сподіваюся, що кінотеатри отримають необхідний поштовх та повернуться до більш-менш звичного життя.
Тестом на виживання став блокбастер "Тенет" Крістофера Нолана. Його показ мав продемонструвати, чи повернуться відвідувачі в зали і чи вдасться стрічці заробити бажані дивіденди.
Тесса Стріт, генеральний менеджер мережі кінотеатрів у Великій Британії:
Очевидно, що прем'єру "Тенет" усі сприймають як перевірку індустрії. І ми показуємо цей фільм довше, ніж інші. Адже тенденція стрічок Крістофера Нолана в тому, що люди повертаються в кінотеатри, аби знову їх подивитися і зрозуміти всі ходи. Бо фільми Нолана такі круті!
І справді, в усьому світі цей фантастичний екшен мав гучний успіх і заробив чимало грошей. А от в американському бокс-офісі провалився. І саме через це виробники блокбастерів вирішили притримати інші великі прем'єри до ліпших часів. А це, своєю чергою, добиває кінотеатри.
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