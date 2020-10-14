Друга хвиля епідемії COVID-19: у Нідерландах оголосили локдаун [ Редактировать ]
Спочатку Чехія, тепер Нідерланди. Ще одна європейська країна знову запроваджує локдаун. Щоправда, поки що частковий. Як Нідерланди сподіваються стримати другу хвилю епідемії коронавірусу?
Перехожі у масках - незвичне явище для Гааги. Уряд Нідерландів довго не наважувався запровадити обов'язковий масковий режим. Лише наполегливо радив носити засоби захисту. Від сьогодні маски в супермаркетах, школах, музеях та інших громадських місцях більше не рекомендація, а обов'язкова вимога.
Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:
Сьогодні ми запроваджуємо нові й жорсткі заходи. По суті, це частковий локдаун. Щоб зупинити вірус, ми змушені істотно обмежити соціальні контакти й подорожі. Це погана новина. Але іншого виходу немає, адже статистика не обманює. Ми повинні бути вимогливішими до себе й своїх дій.
Частковий локдаун по-нідерландськи виглядає так. У громадський транспорт відтепер впускають обмежену кількість пасажирів. Бари й ресторани - припиняють роботу.
Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів:
Ми знову закриваємо кафе та ресторани, це стосується також терас і кав'ярень. Це удар для галузі, яка намагається дотримуватися всіх вимог, але ми не можемо інакше. Усі ці заклади можуть продавати їжу тільки "з собою".
Жителі країни від сьогодні зможуть приймати в себе вдома не більше ніж трьох гостей на день. А після восьмої вечора в громадських місцях заборонено вживати алкоголь та легкі наркотики.
Ситуація з поширенням коронавірусу в Нідерландах за останні тижні почала погіршуватися. Минулої доби в країні виявили понад 7000 хворих, більше ніж 30 людей померли. Стрімко зростає і кількість важких пацієнтів, яким потрібна госпіталізація.
Зупинити цю негативну тенденцію ще не пізно, - вважають інфекціоністи. За умови, якщо люди не нехтуватимуть правилами.
Сьюзан ван ден Хоф, керівник центру по контролю за інфекційними захворюваннями:
Так само, як і в інших європейських країнах, ми бачимо зростання числа інфікованих. Це пов'язано з послабленням карантинних заходів і з тим, що люди стали менш сумлінно дотримуватися санітарних норм.
Частковий локдаун діятиме кілька тижнів. Потім епідеміологи проаналізують ситуацію і вирішать, що робити далі: пом'якшувати обмеження, чи навпаки - посилювати.
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