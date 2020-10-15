Парфенон, що за тисячі кілометрів від Греції. Так називають підземний тунель у Токіо, що захищає місто від підтоплень. Більше про інженерне диво в Японії розкаже Катерина Єлісєєва.

Ця місцина, напевно, мрія всіх любителів екстремальних прогулянок. Але насправді - це стратегічний об'єкт, підземний резервуар на півночі Токіо, який захищає місто від повеней. Його довжина, як два футбольних поля, а стелю підтримують колони по 500 тонн завважки.

Нобуюкі Акіяма, директор резервуару:

Місцями глибина сягає сімдесяти метрів. Тобто тут могла би поміститися ціла статуя Свободи.

На поверхні землі нічого не видає грандіозність інженерного винаходу. Вниз веде непримітний вхід на кілька квадратних метрів. Між іншим, Касукабе - найбільша споруда у світі, призначена саме для стоку води. Її будували 14 років. Під час злив чи тайфунів вода з вулиць потрапляє до резервуара через ливнівки. А з тунелів її відкачують у річку за допомогою насосів, які працюють від газових турбін.

Нобуюкі Акіяма, директор резервуару:

Коли резервуар ввели в експлуатацію, число будинків, які потерпають від підтоплення, знизилось на 90 відсотків.

А це істотний показник для Токіо. Адже, по-перше, це одна з найгустонаселеніших столиць у світі. По-друге, через місто протікає майже сотня річок. По-третє, зливи, цунамі й тайфуни в Японії часте явище. Особливо в період від червня до кінця жовтня. Стихійні лиха руйнують дороги, заливають вулиці й змушують евакуюватися десятки тисяч людей.

Кеі Йошімура, професор метеорології Університету Токіо:

У нас і так вологий клімат з тривалими сезонами дощів. А через глобальне потепління частота й інтенсивність опадів лише зростає.

Тому інженери, кліматологи та місцева влада вбачає рішення не лише в протидії змінам клімату, а й у так званих м'яких заходах. Серед них система раннього сповіщення про наближення циклону, розроблені плани швидкої евакуації людей і, власне, інфраструктура для відведення надлишків води.

У Токіо є ще десять таких резервуарів, менших за розміром. Аналогічний будують у місті Осака на заході країни. Вартість проекту, щонайменше три з половиною мільярди доларів. Завершити його планують 2044 року.