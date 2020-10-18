Протести у Білорусі: силовики задіяли світло-шумові гранати [ Редактировать ]
Протести в Білорусі. На щонедільний марш у Мінську вийшли десятки тисяч людей. Силовики знову застосували силу проти активістів. Задіяли світло-шумові гранати. Усіх, кого могли схопити, кидали до автозаків. Нині повідомляють про півсотні затриманих. Серед них і журналісти.
Постраждалих, за попередніми даними немає. Нагадаю, протестують в Білорусі проти режиму Лукашенка вже 71 день. 13 жовтня Світлана Тихановська оголосила Лукашенку "народний ультиматум", який спливає наступної неділі. За цей час чинний глава держави має піти у відставку, відізвати силовиків з вулиць та звільнити політв'язнів. В іншому випадку лідерка опозиції пригрозила загальнонаціональним страйком.
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