Протести в Білорусі. На щонедільний марш у Мінську вийшли десятки тисяч людей. Силовики знову застосували силу проти активістів. Задіяли світло-шумові гранати. Усіх, кого могли схопити, кидали до автозаків. Нині повідомляють про півсотні затриманих. Серед них і журналісти.

Постраждалих, за попередніми даними немає. Нагадаю, протестують в Білорусі проти режиму Лукашенка вже 71 день. 13 жовтня Світлана Тихановська оголосила Лукашенку "народний ультиматум", який спливає наступної неділі. За цей час чинний глава держави має піти у відставку, відізвати силовиків з вулиць та звільнити політв'язнів. В іншому випадку лідерка опозиції пригрозила загальнонаціональним страйком.