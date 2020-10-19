Роман "Букова земля" української письменниці Марії Матіос вийшов у видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" п’ятим виданням. Про це повідомила письменниця на своїй сторінці у "Фейсбук". Загальний наклад книги, яка вперше вийшла друком у вересні 2019 року, тепер складає 15 тисяч екземплярів.



"Букова земля" – роман-панорама, що охоплює життя п'яти буковинських сімей протягом 225 років, з кінця 18 століття до 2014 року.



У п’ятому виданні «Букової землі» видавництво запропонувало новинку – QR-код, за яким можна подивитися уривки з чотирьох вечорів перформенсу за романом, що влітку відбувався в Чернівцях, послухати авторське читання "Букової землі", а також познайомитися ще з кількома аудіовізуальними цікавинками.



Нагадаємо, за "Букову землю" Марія Матіос отримала книжковий "Оскар" 2020 року. За словами письменниці, роман "Букова земля" – це квінтесенція її 35-річної творчої діяльності. Над цим твором письменниця працювала дев'ять років.



Раніше Марія Матіос також отримувала книжковий «Оскар» за повість «Солодка Даруся» (2005) та за сімейну сагу в новелах «Майже ніколи не навпаки» (2008). Друге видання «Солодкої Дарусі» вийшло у 2020 році. «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» також готує нове видання саги «Майже ніколи не навпаки», яке має поступити у продаж до кінця жовтня. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/society/bukova-zemlya-mariji-matios-viyshla-pyatim-vidannyam-v-ukrajini-712217.html