Коронавірус в Україні поставив шокуючий антирекорд [ Редактировать ]
Найперша новина - це черговий рекорд поширення і смертності від Ковіду в Україні. 6 тисяч 719 нових інфікувань підтвердили попередньої доби. Серед них 318 дітей. 141 пацієнт помер від ускладнень. Найбільший приріст хворих - як і раніше - у Києві, на Харківщині, Одещині і Полтавщині. Загалом від початку епідемії коронавірус підхопили понад 315 тисяч українців. Померли майже 6 тисяч.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Було госпіталізовано за минулу добу 1 тис 9 людей. І на сьогоднішній ранок на ліжко перебуває 22 тис 977 людей. Вчергове звертаюсь до вас, шановні українці, щодо дотримання правил безпеки, дотримання правил нової реальності. Ці правила зараз є нашою життєвонеобхідністю - саме носіння маски, дотримання соціальної дистанції, користування антисетиками.
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