Найперша новина - це черговий рекорд поширення і смертності від Ковіду в Україні. 6 тисяч 719 нових інфікувань підтвердили попередньої доби. Серед них 318 дітей. 141 пацієнт помер від ускладнень. Найбільший приріст хворих - як і раніше - у Києві, на Харківщині, Одещині і Полтавщині. Загалом від початку епідемії коронавірус підхопили понад 315 тисяч українців. Померли майже 6 тисяч.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: