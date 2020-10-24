В Україні нарощують кількість ПЛР-тестувань на COVID-19 [ Редактировать ]
Понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу підтвердили в Україні за минулу добу.
Найбільше хворих виявили у столиці, Харківській, Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях. 1058 пацієнтів доправили у лікарні. На сьогодні понад 60 відсотків ліжок, відведених для пацієнтів з COVID-19, або з підозрою - вже зайняті.
Зростає і кількість тестувань, зокрема методом ПЛР. Цієї доби їх зробили рекордну кількість - понад 40 тисяч.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Тестування методом ПЛР - це достатньо складний процес і окрім приміщень, окрім обладнання він потребує ще спеціалістів, і навчити цих спеціалістів - потрібен час. Ми чітко усвідомлюємо, що у листопаді місяці ми повинні вийти на 50 тисяч тестувань на добу.
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