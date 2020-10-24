Понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу підтвердили в Україні за минулу добу.

Найбільше хворих виявили у столиці, Харківській, Житомирській, Львівській та Хмельницькій областях. 1058 пацієнтів доправили у лікарні. На сьогодні понад 60 відсотків ліжок, відведених для пацієнтів з COVID-19, або з підозрою - вже зайняті.

Зростає і кількість тестувань, зокрема методом ПЛР. Цієї доби їх зробили рекордну кількість - понад 40 тисяч.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: