На одном из домов в Мелитополе Запорожской области горожане заметили странное объявление.

Женщина по имени Светлана предлагает купить у нее "антивирусную" воду, которая якобы помогает при любом недуге, сообщает u-news.com.ua.

Читайте также Коронавирус в Украине: появилась основа для вакцины

Подписчикам одного из местных сообществ в соцсетях удалось дозвониться к автору объявления. Девушка предположила, что эта вода может быть из каких-то источников.

Однако, Светлана сказала, что это обычная вода с солью, и она ее делает сама. Цена такого средства варьируется от 400 до 800 грн за литр.

Ранее сообщалось, что в Украине началась вакцинация от гриппа.