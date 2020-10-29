От COVID-19 и насморка: в Мелитополе продают "антивирусную" воду [ Редактировать ]
На одном из домов в Мелитополе Запорожской области горожане заметили странное объявление.
Женщина по имени Светлана предлагает купить у нее "антивирусную" воду, которая якобы помогает при любом недуге, сообщает u-news.com.ua.
Подписчикам одного из местных сообществ в соцсетях удалось дозвониться к автору объявления. Девушка предположила, что эта вода может быть из каких-то источников.
Однако, Светлана сказала, что это обычная вода с солью, и она ее делает сама. Цена такого средства варьируется от 400 до 800 грн за литр.
Ранее сообщалось, что в Украине началась вакцинация от гриппа.
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