У США зачинилися останні виборчі дільниці [ Редактировать ]
У США завершилося голосування по всій країні. Зачинилися останні виборчі дільниці в штатах Аляска та Гаваї. Триває підрахунок голосів на виборах президента.
Як повідомляє CNN, наразі кандидат від демократів Джо Байден випереджає чинного Главу держави - республіканця Дональда Трампа.
За попередніми результатами, Байден має 238 голосів від Колегії виборників, натомість Трамп 213. Для перемоги одному з кандидатів на президентське крісло необхідно отримати 270 голосів.
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