Тисячі американців по всій країні вийшли на протести

А доки у США тривають підрахунки голосів, тисячі американців по всій країні вийшли на протести - подекуди з протилежними вимогами. В Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго та Міннеаполісі обурювалися закликом Трампа зупинити підрахунок голосів і вимагали чесних результатів.

У Портленді противники чинного президента вдалися до насильства трощили крамниці в середмісті. Для наведення ладу, крім поліції, залучили Нацгвардію.

Натомість, в Детройті та Феніксі прихильники Трампа вимагали зупинити підрахунок голосів, звинувачуючи місцевих чиновників у фальсифікаціях. Затримані сотні активістів.