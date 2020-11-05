Міста США охоплюють протести [ Редактировать ]
А доки у США тривають підрахунки голосів, тисячі американців по всій країні вийшли на протести - подекуди з протилежними вимогами. В Нью-Йорку, Філадельфії, Чикаго та Міннеаполісі обурювалися закликом Трампа зупинити підрахунок голосів і вимагали чесних результатів.
У Портленді противники чинного президента вдалися до насильства трощили крамниці в середмісті. Для наведення ладу, крім поліції, залучили Нацгвардію.
Натомість, в Детройті та Феніксі прихильники Трампа вимагали зупинити підрахунок голосів, звинувачуючи місцевих чиновників у фальсифікаціях. Затримані сотні активістів.
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