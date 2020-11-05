В Україні кількість заражень коронавірусом невпинно зростає [ Редактировать ]
Кількість заражень коронавірусом в Україні невпинно зростає. Минулої доби по всій країні було підтверджено 9 тисяч 850 нових випадків. Від ускладнень померли 193 людини. За весь час епідемії в країні інфікувалися понад 430 тисяч осіб. Найгірша ситуація - у Києві, на Харківщині, Львівщині та Одещині.
Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабміну посилити карантинні обмеження - зокрема, для торговельних центрів, закладів харчування та спортивних залів.
Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України:
Ми хочемо, щоб у торговельно-розважальних центрах працювали виключно магазини, для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку нашої країни. також хочемо просити уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність спортивних залі, басейнів. заборонити діяльність суб'єктів господарювання, виключно у постанові, саме заборонити, які не дотримуються протиепідеміологічних норм, що прописані в постанові кабінету міністрів України.
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