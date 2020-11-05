Кількість заражень коронавірусом в Україні невпинно зростає. Минулої доби по всій країні було підтверджено 9 тисяч 850 нових випадків. Від ускладнень померли 193 людини. За весь час епідемії в країні інфікувалися понад 430 тисяч осіб. Найгірша ситуація - у Києві, на Харківщині, Львівщині та Одещині.

Міністерство охорони здоров'я пропонує Кабміну посилити карантинні обмеження - зокрема, для торговельних центрів, закладів харчування та спортивних залів.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України: